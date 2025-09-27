Roma le ultime su Ghilardi Dovbyk e gli infortuni di Bailey e Dybala in vista del Verona
Conferenza stampa per Gasperini alla vigilia del match contro l'Hellas, valido per la 5ª giornata di Serie A 2025-26. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni
Wesley Juve: si complica il suo passaggio alla Roma? Due fattori ostacolano i giallorossi, è cambiato tutto nelle ultime ore! Ecco perché
Calciomercato Inter, la Roma punta tutto su Rios! I giallorossi vicini all’obiettivo nerazzurro: le ultime
Scambio con Dovbyk e addio Milan: un bomber da Champions per la Roma - Calciomercato Roma, scambio con Dovbyk e addio Milan: un bomber da Champions League per i giallorossi. Scrive asromalive.it