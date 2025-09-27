Niente calcoli a lungo termine, nessuno sguardo oltre l’immediato. Gasperini lo ha ribadito con chiarezza nelle ultime dichiarazioni: la Roma deve pensare soltanto al presente, lavorare quotidianamente e crescere partita dopo partita. Il percorso è appena iniziato, ma i segnali sono già incoraggianti. L’impronta del Gasp. Come scrive il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore ha portato subito i giallorossi a una condizione atletica ottimale: la squadra è asciutta, brillante fisicamente, capace di reggere ritmi alti per tutti i novanta minuti. In queste prime cinque gare stagionali la Roma ha mollato un po’ soltanto contro il Torino, ma per il resto ha corso più degli avversari e con maggiore efficacia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la mano di Gasperini: dati al top per palloni recuperati e pressing