Roma grande successo per l’evento L’arte incontra la filosofia

Il 23 settembre scorso si è svolto a Roma presso la Scuola Internazionale ONE LANGUAGE CENTRE, l’evento culturale e sociale “ L’arte incontra la filosofia “. I relatori dell’evento sono stati la Dott.ssa Maria Antonia Spartá già Vice Questore della Polizia di Stato, La Dott.ssa Mary Rosati imprenditrice e stilista, la Dott.ssa Feliciana di Spirito giornalista ed artista moderati da Marco Casciani esperto di Marketing & Comunicazione nonchè organizzatore di grandi eventi di moda e cultura. Ospite speciale lo scrittore Luciano Bernazza filosofo autodidatta, sommelier e pianista che ha presentato il suo libro “Le Filo Armoniche” edito da Armando Editore e vincitore del Premio Menotti Art Festival Spoleto 2025 nella categoria “Letteratura Filosofia” che ritirerà personalmente il 27 settembre alla presenza del Prof. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
