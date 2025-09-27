Roma giallo al porto di Civitavecchia | chef di bordo trovato morto in mare

(Adnkronos) – Il corpo di un uomo è stato rinvenuto oggi, sabato 27 settembre, nelle acque del porto di Civitavecchia, in provincia di Roma. L'uomo, in qualità di cuoco, era membro di un equipaggio composto da tre persone, di una barca a vela. Ieri sera i tre sono usciti insieme e al termine della cena . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - giallo

Roma, ecco la nuova maglia: torna il giallo e il rosso dei primi anni 90

Roma, giallo su morte Adriano Gneo: cade da terrazza durante lite e muore, si indaga per omicidio

Roma, Andrea Gneo morto a 48 anni dopo la caduta dal balcone: la lite con un altro uomo e il giallo di un debito da 60mila euro

41’ Terzo giallo in casa Roma: questa volta l’ammonizione è per Ndicka • Nizza-Roma 0-0 #asroma #romanewseu #nizzaroma #europaleague - X Vai su X

"LA SERA A ROMA" DI ENRICO VANZINA DIVENTA FILM. GIA' INIZIATE LE RIPRESE. #EnricoVanzina dirige il film LA SERA A ROMA il giallo tratto dal suo omonimo romanzo diventato un #OscarMondadori. Le riprese del film giallo scritto e diretto da Enrico - facebook.com Vai su Facebook

Giallo a Civitavecchia, cadavere alla deriva nel porto: potrebbe essere un surfista disperso - Si tratterebbe del corpo di un uomo trascinato dalle forti correnti marine: indagini in corso per identificarlo. Segnala fanpage.it

Trovato un cadavere nel porto di Civitavecchia: è un cuoco caduto da barca a vela - Il corpo di un uomo è stato scoperto nelle acque del porto di Civitavecchia, in provincia di Roma, nelle prime ore di sabato mattina nei pressi della banchina numero 10: l'uomo era, in qualità di ... Secondo roma.corriere.it