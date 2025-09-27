Roma Gasperini non cambia | conferme contro il Verona

La Roma rifinisce la preparazione a Trigoria in vista della sfida di domani alle 15:00 all’ Olimpico contro il Verona. Gasperini non potrà ancora contare su Dybala e Bailey, che rientreranno soltanto dopo la sosta, ma per il resto la rosa è al completo. Nonostante l’abbondanza numerica, le scelte appaiono quasi obbligate, come riportato da La Repubblica. In attacco Ferguson è pronto a riprendersi una maglia da titolare al posto di Dovbyk, mentre Wesley – smaltiti i problemi intestinali – tornerà sulla corsia destra, lasciando a riposo Rensch. Fiducia ai senatori. Il resto della formazione dovrebbe ricalcare quella di questo avvio di stagione: Angelino confermato a sinistra, Cristante e Pellegrini sicuri di una maglia in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

