Roma fuori i gol | Ferguson alla ricerca del primo acuto in campionato
Gasperini chiede l’aiuto degli attaccanti: l’irlandese, titolare contro il Verona, vuole lasciare il segno. Aspettando Dovbyk. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: roma - fuori
Roma, in fiamme autobus fuori servizio
Rios Inter, nerazzurri fuori dalla corsa: la Roma è avanti, ma c’è una speranza
Richard Rios Inter, il colombiano è il grande sogno della Roma a centrocampo: nerazzurri fuori dalla corsa?
Benissimo anche Virgilio, in grande crescita Balestra. I tre fuori quota capitolini non hanno fatto la differenza La Roma sale a quota otto punti in classifica e si prende la momentanea vetta della classifica in attesa di tutte le altre gare di giornata Finisce 3- Vai su Facebook
Ultimo cambio Fuori Rensch, dentro Hermoso $NiceRoma 1-2 - X Vai su X
Roma, fuori i gol: Ferguson alla ricerca del primo acuto in campionato - Gasperini chiede l’aiuto degli attaccanti: l’irlandese, titolare contro il Verona, vuole lasciare il segno. Secondo gazzetta.it
Ferguson alla ricerca del gol - Domani con il Verona la possibile occasione dal primo minuto per cominciare ad ingranare ... Lo riporta ilromanista.eu