Roma femminile beffata Vangsgaard fa 3-2 nel recupero | Women’s Cup alla Juventus
Serviva una serata perfetta alle ragazze di Rossettini per centrare il primo trofeo stagionale, e invece la serata di Castellammare di Stabia si è trasformato in un incubo. Roma femminile beffata in pieno recupero e trofeo sfumato sul più bello con la Juventus che vince 3-2 e si aggiudica la prima edizione della Women’s Cup. Il tutto è reso ancora più amaro dal fatto che le giallorosse avevano a tratti dominato la partita, creando tantissime occasioni da gol ma sprecando tantissimo negli ultimi metri di campo, un qualcosa che non ti puoi permettere con le campionesse d’Italia in carica. Inizio shock di partita per Rossettini, con le bianconere che partono forte e passano subito in vantaggio con Vangsgaard abile a raccogliere di destro un cross rasoterra di Thomas. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
