Roma è l’ora dei centravanti | Ferguson guida l’attacco contro il Verona

Sololaroma.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le firme inaspettate dei difensori-goleador Ndicka e Mancini in Europa, la Roma torna a chiedere risposte ai propri attaccanti. Tocca a Evan Ferguson, che domenica all’Olimpico contro il Verona partirà di nuovo titolare: per l’irlandese l’obiettivo è spezzare un digiuno che dura dal 26 ottobre 2024, quando segnò la sua ultima rete in Premier League con il Brighton contro il Wolverhampton. Le sue prove contro Bologna e Pisa avevano mostrato segnali incoraggianti, ma ora serve la concretezza sotto porta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gasperini lo sosterrà con la fantasia di Pellegrini e la pericolosità di Soulé, fin qui l’uomo più incisivo in zona gol. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma 232 l8217ora dei centravanti ferguson guida l8217attacco contro il verona

© Sololaroma.it - Roma, è l’ora dei centravanti: Ferguson guida l’attacco contro il Verona

In questa notizia si parla di: roma - centravanti

Roma, allarme attacco: Dovbyk è l’unico centravanti, servono rinforzi subito

Calciomercato Roma, trattativa avanzata per quel centravanti. Gasperini sogna il grande colpo giallorosso!

Evan Ferguson è giallorosso: la Roma accoglie il suo nuovo centravanti dal futuro luminoso

Avanza il possibile scambio di centravanti tra Roma e Milan: Gimenez-Dovbyk, il punto - Alla fine potrebbe davvero decollare lo scambio di centravanti tra Milan e Roma di cui si fa un gran parlare da diversi giorni, con l'ucraino Artem Dovbyk che lascerebbe la Capitale per vestirsi di ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Roma 232 L8217ora Centravanti