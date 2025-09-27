Roma è l’ora dei centravanti | Ferguson guida l’attacco contro il Verona

Dopo le firme inaspettate dei difensori-goleador Ndicka e Mancini in Europa, la Roma torna a chiedere risposte ai propri attaccanti. Tocca a Evan Ferguson, che domenica all’Olimpico contro il Verona partirà di nuovo titolare: per l’irlandese l’obiettivo è spezzare un digiuno che dura dal 26 ottobre 2024, quando segnò la sua ultima rete in Premier League con il Brighton contro il Wolverhampton. Le sue prove contro Bologna e Pisa avevano mostrato segnali incoraggianti, ma ora serve la concretezza sotto porta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gasperini lo sosterrà con la fantasia di Pellegrini e la pericolosità di Soulé, fin qui l’uomo più incisivo in zona gol. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

