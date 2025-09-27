Roma Dybala accelera per il rientro | Bailey punta l’Inter
La Roma attende i suoi due uomini più talentuosi per l’attacco. Paulo Dybala continua a lavorare a parte, ma il segnale positivo è che non avverte più dolore alla coscia sinistra. Secondo quanto riportato da Il Tempo, a Trigoria prevale la cautela per evitare rischi di ricadute, ma il numero 21 non vuole arrendersi: proverà fino all’ultimo a strappare una convocazione, magari già contro il Lille in Europa League o nella trasferta di campionato contro la Fiorentina, prima della pausa per le nazionali. Anche Bailey verso il recupero. Percorso di recupero in linea con i tempi anche per Leon Bailey. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
