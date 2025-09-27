Roma di Gasperini | solidità difensiva ma gli attaccanti restano a secco! Il dato

Calcionews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma di Gasperini: c’è la solidità difensiva, ma gli attaccanti giallorossi restano a secco! Il dato non mente, i dettagli La nuova Roma guidata da Gian Piero Gasperini, tecnico piemontese classe 1958 noto per aver trasformato l’Atalanta in una delle squadre più spettacolari e prolifiche d’Europa, ha iniziato la stagione con un percorso sorprendente. Nonostante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma di gasperini solidit224 difensiva ma gli attaccanti restano a secco il dato

© Calcionews24.com - Roma di Gasperini: solidità difensiva, ma gli attaccanti restano a secco! Il dato

In questa notizia si parla di: roma - gasperini

Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti

Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa

Benitez elogia la Roma: “Ranieri e Gasperini, fusione di competenze assolute”

roma gasperini solidit224 difensivaBaricentro alto e pressing, con Gasperini si va di corsa: dati top per la Roma - I giallorossi, terzi in Europa per la media dei possessi guadagnati, primeggiano in Italia per efficacia della pressione: tutti i dettagli ... Secondo msn.com

roma gasperini solidit224 difensivaLa Roma di Gasperini inizia a volare. Il vecchio blocco protagonista, ora Gasp aspetta i nuovi - L’unico stop è stato il passo falso contro il Torino, ma i giallorossi hanno immediatamente reagito vincendo il derby e all’esordio in Europa Leagu ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Gasperini Solidit224 Difensiva