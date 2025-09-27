Roma caccia al bomber | Ilenikhena e Boadu i nomi caldi per gennaio

L’estate non ha portato il centravanti che Gasperini chiedeva e la Roma dovrà ripensare al mercato a gennaio. Lo scambio sfumato con il Milan per Gimenez e la permanenza di Dovbyk hanno bloccato le manovre, ma il ds Frederic Massara continua a lavorare su più fronti. I profili seguiti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome che stuzzica di più è quello di George Ilenikhena, classe 2006 del Monaco, talento nigeriano naturalizzato francese valutato tra i 20 e i 25 milioni. Un profilo giovane ma già molto seguito in Europa. Più percorribile, invece, la pista che porta a Myron Boadu del PSV, reduce da 9 gol in Bundesliga con il Bochum e in scadenza 2026: un affare potenzialmente più alla portata dei giallorossi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caccia al bomber: Ilenikhena e Boadu i nomi caldi per gennaio

