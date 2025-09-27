Roma 5mila in piazza con Rizzo e Toscano per l' uscita dell' Italia dall' Unione europea

Oltre 5mila persone hanno sfilato a Roma con Marco Rizzo e Francesco Toscano per chiedere l'uscita dell'Italia dall'Unione europea. "Von Der Leyen ha sempre sostenuto Netanyahu, con un concreto appoggio dell'Ue al genocidio in corso nei territori abitati dai palestinesi. Di fatto l'Ue è silente e giustifica il massacro dei Palestinesi per garantirsi esportazioni per 27 miliardi di euro", hanno dichiarato Rizzo e Toscano, leader di Democrazia sovrana popolare (Dsp). "Forse è questa la bella Europa cantata da Benigni e dalla Piazza di Michele Serra? A quell'Europa del riarmo, della guerra, dell'austerità che strozza le nostre economie ma che non ferma la produzione di armi ma vorrebbe portare alla guerra contro la Russia i nostri figli e nipoti noi diciamo di no. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

