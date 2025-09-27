ROG Xbox Ally X è esaurita negli USA ed i bagarini la rivendono a prezzi stellari su eBay
Microsoft ed ASUS hanno aperto nella giornata di ieri i preordini di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, ed il modello di punta, più potente e costoso, è già diventato introvabile negli Stati Uniti ed in diversi altri mercati. La forte domanda ha scatenato immediatamente i bagarini, che stanno rivendendo la console-portatile-PC su eBay a cifre astronomiche: si parla di aste tra i 2.399 e i 2.500 dollari, contro un prezzo ufficiale fissato a 999 dollari. In alcuni casi, anche le inserzioni più “convenienti” superano i 1.600 euro, senza contare le spese di spedizione. Come riporta TwistedVoxel, il fenomeno ha attirato l’attenzione della community, con alcuni influencer come lo YouTuber Spawn Wave che hanno segnalato gli annunci gonfiati sui social, evidenziando la presenza di unità vendute come “nuove” o “in prevendita”, spesso con specifiche tecniche in evidenza come i 24 GB di RAM e l’SSD da 1 TB. 🔗 Leggi su Game-experience.it
