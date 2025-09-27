Roditori e blatte fra negozio e magazzino | chiuso supermercato a Terricciola

Pisatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno, nell'ambito di intensificati servizi di controllo volti a garantire la sicurezza alimentare, hanno condotto due distinte operazioni che hanno portato alla segnalazione di due titolari di attività e all'adozione di provvedimenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roditori - blatte

Cerca Video su questo argomento: Roditori Blatte Negozio Magazzino