Roditori e blatte fra negozio e magazzino | chiuso supermercato a Terricciola
I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno, nell'ambito di intensificati servizi di controllo volti a garantire la sicurezza alimentare, hanno condotto due distinte operazioni che hanno portato alla segnalazione di due titolari di attività e all'adozione di provvedimenti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: roditori - blatte
Roditori e blatte fra negozio e magazzino: chiuso supermercato a Terricciola
