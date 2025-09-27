Roccasecca contro la guerra | approvata una delibera di consiglio comunale pro Gaza

Frosinonetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Roccasecca, con un atto simbolico ma di grande significato, ha approvato una delibera di consiglio comunale per dire no alla guerra e alle violenze nella Striscia di Gaza, in coerenza con la Dichiarazione approvata dall’ONU lo scorso 12 settembre.“I diritti umani non conoscono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

