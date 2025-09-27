Rivolte in carcere in Ecuador 30 detenuti morti in una settimana
Guayaquil (Ecuador), 27 set. (askanews) - I vigili del fuoco dell'Ecuador spengono un incendio dopo l'esplosione di un'autobomba all'esterno di un istituto penitenziario a Guayaquil, città più grande e popolosa dell'Ecuador tormentata dagli scontri tra bande rivali di narcotrafficanti, ha riferito la polizia. L'attacco - scrive Afp - è avvenuto dopo una settimana di rivolte nel carcere di Guayas, che hanno causato la morte di circa trenta detenuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: rivolte - carcere
