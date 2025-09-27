Ritrovato dai carabinieri genovesi un dipinto rubato 35 anni fa

Venerdì 26 settembre 2025, a palazzo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere (Mantova), il comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Genova ha consegnato al presidente della Fondazione Bondoni Pastorio un antico dipinto olio su tela che era stato rubato 35. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

ritrovato carabinieri genovesi dipintoI carabinieri del Nucleo Tpc di Genova hanno ritrovato un dipinto rubato 35 anni fa alla Fondazione Bondoni Pastorio - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Nella giornata di ieri a Palazzo Bondoni Pastorio di Castiglione delle Stiviere, il Comandante del Nucleo Carabinieri per la ... Scrive vocedimantova.it

ritrovato carabinieri genovesi dipintoCarabinieri di Genova riconsegnano un antico dipinto: era stato rubato nel 1990 - Scoperto a una fiera antiquaria, restituito al museo in provincia di Mantova da dove era stato sottratto nel 1990 ... Lo riporta primocanale.it

