‘Ritornar alla memoria’ | cinquanta artisti per la mostra dedicata a Gianfranco Matarazzo
Tempo di lettura: 4 minuti A dieci anni dalla prematura scomparsa di Gianfranco Matarazzo (1973–2015), giovane gallerista e instancabile promotore dell’arte contemporanea, prende forma una grande mostra collettiva a lui dedicata nello Showroom della società ITALIANA PROGETTI – I.PRO srl in località Collepiano, Torrecuso (Benevento). L’iniziativa, ideata da Tommaso De Maria e Lorenzo Canova, si propone come un tributo corale a una figura che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale del Sannio e nel mondo dell’arte. L’esposizione riunisce dunque cinquanta artiste e artisti italiani e internazionali, chiamati a rendere omaggio attraverso le loro opere a un uomo che ha saputo immaginare e costruire spazi di sperimentazione, confronto e apertura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: ritornar - memoria
Mostre:Ritornar alla memoria,50 artisti per Gianfranco Matarazzo. Nel Sannio il 4 ottobre da un'idea di L. Canova e T. De Maria #ANSA - X Vai su X
Webinar – Tecniche per la memoria e la concentrazione 29 settembre Dalle 18:30 alle 19:30 Il webinar offrirà strumenti pratici per migliorare le capacità cognitive e affrontare al meglio studio e lavoro. Durante l’incontro veranno presentati alcune delle p - facebook.com Vai su Facebook
Diocesi: Oppido Mamertina-Palmi, oggi il Giubileo degli artisti a Taurianova - A Taurianova è in corso la decima edizione del “Concorso internazionale dei madonnari – Città di Taurianova”, ideato e organizzato dall’associazione Amici del Palco. Secondo agensir.it
L’estate dei talenti . Cinquanta giovani artisti nella vetrina di Meda - Si è chiusa nei giorni scorsi la terza edizione dello Young Summer Art Festival, l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per dare ... Segnala ilgiorno.it