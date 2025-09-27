‘Ritornar alla memoria’ | cinquanta artisti per la mostra dedicata a Gianfranco Matarazzo

Tempo di lettura: 4 minuti A dieci anni dalla prematura scomparsa di Gianfranco Matarazzo (1973–2015), giovane gallerista e instancabile promotore dell’arte contemporanea, prende forma una grande mostra collettiva a lui dedicata nello Showroom della società ITALIANA PROGETTI –  I.PRO  srl in località Collepiano, Torrecuso (Benevento). L’iniziativa, ideata da Tommaso De Maria e Lorenzo Canova, si propone come un tributo corale a una figura che ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale del Sannio e nel mondo dell’arte. L’esposizione riunisce dunque cinquanta artiste e artisti italiani e internazionali, chiamati a rendere omaggio attraverso le loro opere a un uomo che ha saputo immaginare e costruire spazi di sperimentazione, confronto e apertura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

