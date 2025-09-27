Ritiro dell' Idf e tecnocrati palestinesi | cosa prevede il piano di Trump in 21 punti

Un piano in 21 punti, messo a punto dall'amministrazione Trump e ottenuto dal Times of Israel con conferme da due fonti a conoscenza del dossier, traccia una possibile via d'uscita dalla guerra a Gaza. L'architettura del progetto prevede la nascita di un governo transitorio formato da tecnocrati palestinesi, incaricati di gestire i servizi quotidiani per la popolazione della Striscia. Questo comitato non opererebbe in autonomia: sarebbe posto sotto la supervisione di un nuovo organismo internazionale guidato dagli Stati Uniti, in consultazione con partner arabi ed europei. Allo stesso organismo spetterebbe il compito di definire il quadro finanziario per la ricostruzione di Gaza, fino al completamento del piano di riforme dell' Autorità Nazionale Palestinese.

