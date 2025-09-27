Ritardi fino a 90 minuti per Alta Velocità sulla Roma-Napoli | inconveniente tecnico a Cassino

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forti rallentamenti per i treni dell'Alta Velocità nella tratta Roma-Napoli; coinvolti tre convogli diretti a Lecce, Napoli e Venezia; ritardi previsti fino a 90 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ritardi - fino

Treno Italo colpito da un fulmine, fermo sulla Milano-Bologna: possibile trasbordo dei passeggeri. Ritardi fino a 70 minuti

Sciopero dei treni, ritardi fino a 120 minuti e cancellazioni in tutta Italia. Disagi a Roma Termini

Sciopero dei treni a Roma, caos alla stazione Termini: ritardi fino a un’ora

ritardi fino 90 minutiRitardi fino a 90 minuti per Alta Velocità sulla Roma-Napoli: inconveniente tecnico a Cassino - Napoli; coinvolti tre convogli diretti a Lecce, Napoli e Venezia; ritardi previsti ... Come scrive fanpage.it

ritardi fino 90 minutiGuasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: treni in ritardo fino a 90 minuti - I treni regionali Intercity registrano ritardi fino a 90 minuti. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ritardi Fino 90 Minuti