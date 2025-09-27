Ristoranti chiusi 2 volte a settimana? Il valore dei dipendenti è assoluto così come quello del cliente Si aumenti il personale | così Francesco Panella
Francesco Panella continua il suo viaggio in giro per il mondo alla ricerca del migliore ristorante italiano all’estero in prima serata ogni lunedì sul Nove con l’ottava stagione di “ Little Big Italy”, prodotto da Banijay Italia e disponibile in anteprima streaming su Discovery+. Dal 1 settembre è in onda con otto tra l’America Latina e l’Europa. Ogni ristoratore si metterà in gioco attraverso la proposta di tre piatti: la scelta dell’expat, il piatto forte dello chef del ristorante e una voglia di Francesco fuori menù. I voti assegnati verranno poi sommati al determinante voto di italianità dato da Francesco dopo aver provato tutti i ristoranti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: ristoranti - chiusi
Guardia Costiera, ristoranti chiusi e pescherecci in zona vietata: raffica di sanzioni nelle acque toscane
Operazione ‘Etrurian Fish’, sequestrate tre tonnellate di prodotti ittici e chiusi due ristoranti
Pesca in Toscana: multe e sequestri, anche di reti a strascico. Chiusi ristoranti, a Firenze e all’Elba
Lavoratori in nero e due ristoranti vengono chiusi | Cronaca FIRENZE / EMPOLESE - facebook.com Vai su Facebook