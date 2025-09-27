Ristoranti chiusi 2 volte a settimana? Il valore dei dipendenti è assoluto così come quello del cliente Si aumenti il personale | così Francesco Panella

Francesco Panella continua il suo viaggio in giro per il mondo alla ricerca del migliore ristorante italiano all’estero in prima serata ogni lunedì sul Nove con l’ottava stagione di “ Little Big Italy”, prodotto da Banijay Italia e disponibile in anteprima streaming su Discovery+. Dal 1 settembre è in onda con otto tra l’America Latina e l’Europa. Ogni ristoratore si metterà in gioco attraverso la proposta di tre piatti: la scelta dell’expat, il piatto forte dello chef del ristorante e una voglia di Francesco fuori menù. I voti assegnati verranno poi sommati al determinante voto di italianità dato da Francesco dopo aver provato tutti i ristoranti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

