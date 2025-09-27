Ristoranti chiusi 2 volte a settimana? Il valore dei dipendenti è assoluto così come quello del cliente Si aumenti il personale | così Francesco Panella

Ilfattoquotidiano.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Panella continua il suo viaggio in giro per il mondo alla ricerca del migliore ristorante italiano all’estero in prima serata ogni lunedì sul Nove con l’ottava stagione di “ Little Big Italy”, prodotto da Banijay Italia e disponibile in anteprima streaming su Discovery+. Dal 1 settembre è in onda con otto tra l’America Latina e l’Europa. Ogni ristoratore si metterà in gioco attraverso la proposta di tre piatti: la scelta dell’expat, il piatto forte dello chef del ristorante e una voglia di Francesco fuori menù. I voti assegnati verranno poi sommati al determinante voto di italianità dato da Francesco dopo aver provato tutti i ristoranti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ristoranti chiusi 2 volte a settimana il valore dei dipendenti 232 assoluto cos236 come quello del cliente si aumenti il personale cos236 francesco panella

© Ilfattoquotidiano.it - “Ristoranti chiusi 2 volte a settimana? Il valore dei dipendenti è assoluto, così come quello del cliente. Si aumenti il personale”: così Francesco Panella

In questa notizia si parla di: ristoranti - chiusi

Guardia Costiera, ristoranti chiusi e pescherecci in zona vietata: raffica di sanzioni nelle acque toscane

Operazione ‘Etrurian Fish’, sequestrate tre tonnellate di prodotti ittici e chiusi due ristoranti

Pesca in Toscana: multe e sequestri, anche di reti a strascico. Chiusi ristoranti, a Firenze e all’Elba

Cerca Video su questo argomento: Ristoranti Chiusi 2 Volte