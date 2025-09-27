Rissa tra una decina di persone poco prima dell' alba a Carpi residenti esasperati
Intorno alle ore 5 della mattina, nei pressi di un locale aperto H24 in via Garagnani, si è verificato un episodio di violenza. Un arissa che ha coinvolto una decina di persone, le cui grida hanno svegliato il quartiere. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia - che hanno identificato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
