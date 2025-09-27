La campagna di raccolta del riso 20252026 si apre in Italia con una notizia positiva: le superfici coltivate crescono del 4%, raggiungendo i 235mila ettari complessivi. Un dato che conferma il primato del nostro Paese come leader europeo per estensione e capacità produttiva. In un momento storico in cui le tensioni internazionali e il cambiamento climatico mettono in discussione la stabilità delle filiere agroalimentari, il riso italiano è non solo un patrimonio culturale, ma anche economico e identitario del Made in Italy. Il Nord Italia traina la produzione di riso. Se l’Italia è il cuore pulsante della risicoltura europea, lo deve in particolare ad alcune regioni chiave. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Riso italiano leader grazie a 3 province, ma la produzione è minacciata