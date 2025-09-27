Riscaldamento a Bologna l’accensione è questione di giorni | ecco quando il via libera

Bologna, 27 settembre 2025 – L’autunno, all’improvviso. Dopo un settembre ‘vestito’ d’estate, è arrivato all’improvviso il primo fresco con temperature quasi sotto media, in particolare le minime. Un fresco che si è fatto particolarmente sentire nelle località appenniniche e nelle Bassa la scorsa notte, con i cieli sgomberi dalle nubi. Temperature che, in certe aree, si sono avvicinate ai 10 gradi centigradi. E se, nelle località appenniniche, non ci sono limiti all’accensione dei riscaldamenti, il discorso è ben diverso per Bologna, l’hinterland e le località di pianura. Ma a rientrare nella fatidica fascia F, nel nostro territorio provinciale, sono solamente pochi comuni: Castel d’Aiano, Lizzano in Belvedere, Loiano e Monghidoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

