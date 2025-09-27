Riscaldamento 2025 2026 | quando si possono accendere i caloriferi in Lombardia?

Ilgiorno.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accensione caloriferi 2025: le date ufficiali, i limiti orari e le regole per Milano e per i comuni lombardi. Una guida pratica alle zone climatiche, alle temperature consentite e agli accorgimenti utili per contenere i consumi e rispettare le norme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riscaldamento 2025/2026: quando si possono accendere i caloriferi in Lombardia?

riscaldamento 2025 2026 possonoRiscaldamento 2025/2026: quando si possono accendere i caloriferi in Lombardia? - Accensione caloriferi 2025: le date ufficiali, i limiti orari e le regole per Milano e per i comuni lombardi. Come scrive ilgiorno.it

riscaldamento 2025 2026 possonoMilano e gli altri comuni lombardi - Lo scorso inverno i termosifoni a Milano sono stati accesi dal 15 ottobre al 15 aprile, ma con un limite di 13 or ... Segnala ilgiorno.it

