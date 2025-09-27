Riqualificazione ex De Giorgio e Palazzo Lotti nessun privato si fa avanti
È andato deserto il bando del Comune di Lanciano per trovare un nuovo soggetto privato per realizzare il progetto di recupero e riqualificazione dei palazzi ex De Giorgio e Lotti nel centro storico. Non è bastato prolungare di un altro mese il termine per la presentazione della manifestazione di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: riqualificazione - giorgio
Riqualificazione ex De Giorgio e Palazzo Lotti: il Comune di Lanciano cerca un nuovo partner privato
Giorgio Pinotti Intervento di riqualificazione da 8 milioni per migliorare l’efficienza depurativa e ridurre i consumi d’energia Vai su Facebook
Riqualificazione dei quartieri, 300mila euro per via Gentili - Dei 34 progetti dalle Amministrazioni comunali marchigiane che sono ... Da msn.com
Porto San Giorgio ed ex Branella, si sblocca la variante: adesso si potrà iniziare a costruire - Il sindaco Valerio Vesprini: «Siamo soddisfatti della variante che è stata approvata e che darà vita alla riqualificazione. Riporta corriereadriatico.it