Riqualificazione dell' ex Vivaio comunale di Bari ok alla candidatura per il bando ' I luoghi del cuore Fai'
La Giunta comunale di Bari ha approvato, ieri mattina, l’adesione al bando ‘I Luoghi del cuore’ Fai per la selezione degli interventi relativi al censimento 2025 con il progetto di recupero e valorizzazione dell’ex Vivaio comunale.Il censimento nazionale, promosso con cadenza biennale dal Fai. 🔗 Leggi su Baritoday.it
