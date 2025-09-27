Ripartono da San Lazzaro i Caffè con Katia appuntamento il 1 ottobre

27 set 2025

Ripartono, dopo la pausa estiva, i periodici incontri tra il sindaco Katia Tarasconi e i cittadini, volti a raccogliere segnalazioni e richieste nella cornice informale e diretta di un caffè mattutino: l’appuntamento è per mercoledì 1° ottobre, dalle 8 alle 9, al bar da Gil di San Lazzaro, in via. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

