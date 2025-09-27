Rione Ferrovia | scazzottata tra 2 cittadini stranieri un ferito
Tempo di lettura: < 1 minuto Una lite scoppiata nel primo pomeriggio di oggi nei pressi di un esercizio commerciale al rione Ferrovia. Protagonisti due cittadini stranieri che sono venuti alle mani per futili motivi. La discussione è degenerata e tra i due sarebbe volato anche qualche pugno. Sono giunti sul posto il personale della Polizia di Stato e i Carabinieri per riportare la calma. Uno dei due protagonisti è stato trasportato al San Pio dal personale del 118, l’altro, a quanto pare, sarebbe scappato e gli agenti della Polizia di Stato non hanno potuto identificarlo. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rione - ferrovia
