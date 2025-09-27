Rinvio a giudizio per l’uccisione dell’orsa Amarena il Wwf parte civile al processo

A oltre due anni dalla tragica notte dell’uccisione dell’orsa Amarena in Abruzzo, è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato e il 19 gennaio ci sarà la prima udienza dibattimentale. Il Wwf Italia,insieme ad altre associazioni, si è costituito parte civile nel processo per ribadire. 🔗 Leggi su Chietitoday.it