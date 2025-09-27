Rinviato a giudizio l’uomo accusato di aver ucciso l’orsa Amarena

L'orsa simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo. Era la notte del 31 agosto 2023 quando, a San Benedetto dei Marsi, l'orsa Amarena fu colpita a morte da un colpo di fucile mentre si muoveva insieme ai suoi cuccioli. L'autore del gesto, A.L., 58 anni, dovrà ora affrontare il processo con l'accusa di uccisione di animale aggravata dalla crudeltà. La data del processo. L'udienza dibattimentale è stata fissata per il 19 gennaio 2026 presso il Tribunale di Avezzano, dopo una lunga fase preliminare caratterizzata da diversi rinvii. Alla decisione erano presenti molti rappresentanti delle 48 parti civili, tra cui il Comune di Villalago e numerose associazioni ambientaliste.

