U n’atmosfera vibrante ha accompagnato la presentazione di Tod’s alla Milano Fashion Week: la collezione Primavera-Estate 2026 ha portato in passerella un dialogo tra eleganza, artigianalità e leggerezza contemporanea. Sotto la guida creativa di Matteo Tamburini, il brand ha raccontato lo stile italiano attraverso capi e accessori che parlano di sole, viaggi e raffinatezza quotidiana. Il Gommino, simbolo intramontabile della maison, diventa il filo conduttore di un’intera collezione che celebra tradizione e modernità. Look più belli PE2026. guarda le foto Collezione Tod’s PE 2026, Gommino protagonista assoluto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Righe leggere, colori caldi e capi che accarezzano il corpo: la nuova collezione firmata Matteo Tamburini

