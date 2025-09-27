di Carlo Casini Stazione di Rifredi, rimandata settembre con un 6 rosso. È il verdetto del tour che, dopo la lettera inviata a Trenitalia e Regione da oltre sessanta cittadini, abbiamo fatto per toccare con mano le criticità di una delle ’sorelle minori’ della stazione di Santa Maria Novella. Uno snodo importante da circa 700 treni giornalieri di cui 300 convogli per passeggeri. E allora come è andata? Primo punto: il servizio e il suo legame con la rete di autobus di Autolinee Toscane. Sulla raggiungibilità con i mezzi pubblici se la cava a pieni voti visto che è servita da entrambi i quadranti della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifredi, sos stazione. Wc ko, folla, zero sedute: "Ora ridiamogli dignità"