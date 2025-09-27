Riforma disabilità dal 30 settembre seconda fase di sperimentazione | convocazione a visita tramite raccomandata A R Messaggio INPS
Dal 30 settembre 2025 al 31 dicembre 2026 prenderà avvio la seconda fase della sperimentazione prevista dal decreto legislativo 622024 sulla riforma della disabilità. L’INPS sarà responsabile del procedimento di accertamento in nove province: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza. Sono coinvolte anche la Regione Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento, ma senza l’intervento diretto dell’Istituto. L'articolo Riforma disabilità, dal 30 settembre seconda fase di sperimentazione: convocazione a visita tramite raccomandata AR. Messaggio INPS . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
