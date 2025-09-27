Rifondazione Comunista torna forza di governo | Alleanza con il centrosinistra sul modello Perugia

Rifondazione Comunista dell'Umbria non è più quella dei tempi del segretario Stefano Vinti - 9 per cento e seconda forza del centrosinistra - ma non è neanche più quella prettamente settaria, solo e comunque d'alternativa al centrosinistra al Pd, che nonostante molti cartelli elettorali creati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it