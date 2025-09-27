Rifiuti sanzioni e controlli | Occhio ai giusti conferimenti

I rifiuti restano sempre sotto osservazione. Questione di decooro e di regole. Terricciola sta combattendo una vera e propria lotta contro gli abbandoni. Anche nei giorni scorsi, grazie ai controlli, un cittadino è stato sanzionato. Il soggetto avev abbandonato uno scatolone per strada. Una scelta sbagliata e irrispettosa dell’ambiente che ha portato una persona residente nel comune di Terricciola ad essere sanzionata secondo le norme. La polizia municipale, durante i consueti controlli contro l’abbandono e l’errato conferimenti dei rifiuti, è risalita al responsabile del gesto - compiuto in località Stibbiolo - e ha proceduto con la multa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

