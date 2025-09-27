Rifiuti due nuovi centri di raccolta in via delle Corallaie e in via Peppino Impastato | i progetti del Comune

Livornotoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due nuovi centri di raccolta rifiuti potrebbero presto sorgere in via dei Materassai-via delle  Corallaie e via Peppino Impastato. Il Comune di Livorno infatti ha aderito al recente bando della Regione Toscana che mette a disposizione contributi a fondo perduto per migliorare la raccolta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rifiuti - nuovi

Due nuovi incendi a Roma, in fiamme un cantiere e un deposito rifiuti a Fiumicino. Non si esclude il dolo – Il video

Posizionati sul lungolago i primi nuovi 17 “smart-bin” per migliorare la raccolta rifiuti

Nuovi accordi con Sei Toscana. Rifiuti, in tre quartieri cambia tutto. Finito il tempo del ’porta a porta’

rifiuti due nuovi centriDue nuovi servizi di pulizia per contrastare al meglio degrado urbano e abbandono di rifiuti - Faenza contrasta i fenomeni di degrado urbano con l'implementazione di due nuovi servizi di pulizia pubblica, attivi da fine settembre ... Da ravennaedintorni.it

rifiuti due nuovi centriAvvio di due nuovi servizi di pulizia urbana - Da questa settimana in città sono stati avviati due nuovi servizi di pulizia, pensati per affiancare e integrare le attività ordinarie e rispondere, con maggiore efficacia, alle criticità legate al de ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Due Nuovi Centri