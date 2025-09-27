Rifiuti due nuovi centri di raccolta in via delle Corallaie e in via Peppino Impastato | i progetti del Comune

Due nuovi centri di raccolta rifiuti potrebbero presto sorgere in via dei Materassai-via delle Corallaie e via Peppino Impastato. Il Comune di Livorno infatti ha aderito al recente bando della Regione Toscana che mette a disposizione contributi a fondo perduto per migliorare la raccolta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - nuovi

Due nuovi incendi a Roma, in fiamme un cantiere e un deposito rifiuti a Fiumicino. Non si esclude il dolo – Il video

Posizionati sul lungolago i primi nuovi 17 “smart-bin” per migliorare la raccolta rifiuti

Nuovi accordi con Sei Toscana. Rifiuti, in tre quartieri cambia tutto. Finito il tempo del ’porta a porta’

NUOVI ORARI DI APERTURA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI ? ?A partire dal 1 ottobre 2025 il centro sarà aperto quattro volte a settimana: anche la domenica mattina! ?Orario invernale dal 1 ottobre al 30 aprile: Mercoledì 13:00 - facebook.com Vai su Facebook

Due nuovi servizi di pulizia per contrastare al meglio degrado urbano e abbandono di rifiuti - Faenza contrasta i fenomeni di degrado urbano con l'implementazione di due nuovi servizi di pulizia pubblica, attivi da fine settembre ... Da ravennaedintorni.it

Avvio di due nuovi servizi di pulizia urbana - Da questa settimana in città sono stati avviati due nuovi servizi di pulizia, pensati per affiancare e integrare le attività ordinarie e rispondere, con maggiore efficacia, alle criticità legate al de ... Lo riporta msn.com