Rifiuti differenziata più di qualità Ad ottobre scatta il bollino giallo
Da mercoledì 1° ottobre a Mercato Saraceno scatta il ‘ bollino giallo ’ per una differenziata sempre più di qualità: non verranno più raccolti i sacchi fuori dal contenitore per l’indifferenziato e sarà applicato dagli operatori Hera il bollino giallo. Ciò per migliorare il conferimento dei materiali di scarto e i sacchi fuori dai contenitori del rifiuto indifferenziato non saranno raccolti e considerati abbandoni, sanzionabili per legge. I sacchi con bollino giallo dovranno essere rimossi dai rispettivi utenti e se lasciati su suolo pubblico saranno raccolti come scarichi abusivi ed eventualmente controllati da agenti accertatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rifiuti - differenziata
Rifiuti, la discarica in alto mare. E la raccolta differenziata continua ad arretrare
Rifiuti | Sì ai cestini per la raccolta differenziata nei parchi pubblici, approvata la mozione di Guarducci: il piano per la sostituzione
Raccolta dei rifiuti, Coriano al top in provincia: differenziata quasi all'89%
Tgs. . Strade piene di rifiuti, nonostante la differenziata, e marciapiedi invasi dalle erbacce a Borgo Nuovo, a Palermo. Protestano i residenti. L'assessore Alongi: da venerdì via al diserbo, domani invece nel quartiere saranno attivi gli ispettori ambientali. int. a - facebook.com Vai su Facebook
Rifiuti, a Bologna raccolta differenziata «record» oltre il 72%. Ma in centro storico cresce di meno - La raccolta differenziata nel Comune di Bologna raggiunge il 72,5% a luglio 2025. corrieredibologna.corriere.it scrive
Emilia-Romagna, la classifica della raccolta differenziata dei rifiuti: i dati di province e capoluoghi - romagnoli si confermano tra i più virtuosi in Italia per la raccolta differenziata e anzi, stanno diventando sempre più bravi ... Da corrieredibologna.corriere.it