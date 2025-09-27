Rifiuti differenziata più di qualità Ad ottobre scatta il bollino giallo

Da mercoledì 1° ottobre a Mercato Saraceno scatta il ‘ bollino giallo ’ per una differenziata sempre più di qualità: non verranno più raccolti i sacchi fuori dal contenitore per l’indifferenziato e sarà applicato dagli operatori Hera il bollino giallo. Ciò per migliorare il conferimento dei materiali di scarto e i sacchi fuori dai contenitori del rifiuto indifferenziato non saranno raccolti e considerati abbandoni, sanzionabili per legge. I sacchi con bollino giallo dovranno essere rimossi dai rispettivi utenti e se lasciati su suolo pubblico saranno raccolti come scarichi abusivi ed eventualmente controllati da agenti accertatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

