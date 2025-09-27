Rifiuti abbandonati in un terreno | denunciato il proprietario e altri due Sequestrato autocarro

Il proprietario di un fondo agricolo a Casaluce e altre due persone sono state denunciate dai carabinieri del nucleo Forestale di Marcianise per abbandono e gestione illecita di rifiuti.I militari hanno notato i due che, giunti a bordo di un autocarro, stavano abbandonando rifiuti nei pressi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

