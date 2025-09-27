Ricordate la sentenza Diarra? C' è uno che l' ha sfruttata Cosa può succedere ora
Lucas Ribeiro, autore del gol più bello al Mondiale per club, quest'estate ha comunicato al Mamelodi Sundowns che avrebbe risolto il contratto per giusta causa. Poi ha firmato in seconda serie spagnola e ha ottenuto dalla Fifa i documenti per tesserarsi. Come ha fatto? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Fifa sospende i provvedimenti disciplinari sul caso Diarra - Dopo la sentenza emessa per il caso Diarra, la FIFA ha deciso di sospendere tutti i procedimenti disciplinari che riguardano, tra gli altri, i casi di trasferimenti internazionali dei calciatori sulla ... Da rainews.it