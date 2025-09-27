Ricordate la sentenza Diarra? C' è uno che l' ha sfruttata Cosa può succedere ora

Lucas Ribeiro, autore del gol più bello al Mondiale per club, quest'estate ha comunicato al Mamelodi Sundowns che avrebbe risolto il contratto per giusta causa. Poi ha firmato in seconda serie spagnola e ha ottenuto dalla Fifa i documenti per tesserarsi. Come ha fatto? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ricordate la sentenza Diarra? C'è uno che l'ha sfruttata. Cosa può succedere ora

