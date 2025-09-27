Riciclaggio d’auto a Lauro | tre denunciati dalla Polizia

Poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini, un 39enne della provincia di Salerno, e due 40enni del Vallo di Lauro (AV), uno dei quali gravato da precedenti di Polizia, per riciclaggio di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: riciclaggio - auto

Usano pezzi di un'auto rubata per riparare un'altra vettura: indagati per riciclaggio

Riciclaggio d'auto rubate in Italia, così i mezzi venivano nazionalizzati e reimmatricolati: 35enne arrestato

Furti di auto e riciclaggio, arresti tra Puglia e Molise: i video dei “colpi” in strada

Controllo in A4: contanti nascosti sotto il sedile dell'auto e nella borsetta della conducente. Scatta la denuncia per riciclaggio. - facebook.com Vai su Facebook

Conti prosciugati in posta, tre condanne per riciclaggio e un’assoluzione - Si è concluso con tre condanne e un’assoluzione il processo a carico di 4 imputati accusati di riciclaggio. Scrive bergamonews.it

Latina, riciclaggio e fatture false: finiscono agli arresti domiciliari in tre - La Guardia di Finanza di Latina, dopo indagini svolte su delega della Procura della Repubblica del capoluogo pontino, ha posto agli arresti domiciliari tre persone, cui sono stati anche sequestrati ... Secondo rainews.it