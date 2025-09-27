Ricevi sempre telefonate indesiderate? Ecco cosa fare per bloccare lo SPAM
Le chiamate indesiderate, o spam, sono un problema crescente che infastidisce e preoccupa molti. Non si tratta solo di un’interruzione fastidiosa, ma anche di una potenziale minaccia alla privacy. Dallo scorso 19 agosto è attivo un nuovo servizio di filtro antispam che funzionerà, però, solo dalle chiamate estere. Ecco, allora, strategie e strumenti a tua disposizione per contrastare efficacemente questo fenomeno e riconquistare la tua tranquillità. Un cellulare foto: Pixabay Iscrizione al Registro delle Opposizioni: un primo passo fondamentale è iscrivere il tuo numero di telefono al Registro Pubblico delle Opposizioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Prossima tappa il 19 novembre con il blocco delle telefonate da numeri cellulari
