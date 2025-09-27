Ricercato in Turchia per omicidio la latitanza finisce a Roma | arrestato

Roma, 27 settembre 2025 – Era ricercato in campo internazionale per tentato omicidio, reato commesso in Turchia quando era ancora minorenne. La sua latitanza è terminata a Roma, grazie all’intervento degli agenti delle Volanti, che lo hanno rintracciato in una struttura ricettiva della Capitale. L’uomo, oggi ventottenne, risultava colpito da un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali emesso dalle autorità giudiziarie turche, in seguito a una condanna di 5 anni di reclusione. I fatti risalgono al marzo 2013 quando, nel corso di una lite nata per motivi rimasti ignoti, il giovane, all’epoca minorenne, aveva aggredito un coetaneo con un pugno al volto, provocando una prima colluttazione interrotta dall’intervento di alcuni presenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

