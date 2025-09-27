Ricercato da oltre 10 anni è stato arrestato a Napoli Centrale

Era ricercato da più di dieci anni per traffico internazionale di droga ed evasione. Lo scorso giovedì pomeriggio la polizia lo ha arrestato, all’esterno della stazione di Napoli Centrale.Gli agenti della polizia ferroviaria, impegnati nel servizio straordinario “Stazioni sicure”, hanno notato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

