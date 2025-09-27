Ricerca UniMarconi | successo per la prima partecipazione alla Notte Europea
(Adnkronos) – L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha partecipato per la prima volta alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025 – Progetto LEAF, l’iniziativa della Commissione Europea che dal 2005 porta la scienza negli spazi pubblici di tutta Europa. Nella sede di via Paolo Emilio a Roma, UniMarconi ha aperto le porte a studenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ricerca - unimarconi
Ricerca, Alfieri (UniMarconi): “Con Notte europea Università si apre al territorio”
Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025 – Progetto LEAF Venerdì 26 settembre 2025 Via Paolo Emilio 29, Roma (Metro A – Lepanto) https://unimarconi.it/events/unimarconi-per-la-notte-europea-dei-ricercatori-2025/… #UniMarconi #Nott - X Vai su X
Dopo il successo della prima edizione, torna il Master in Giornalismo & Media Communication promosso da UniMarconi in collaborazione con Il Messaggero. I partecipanti della prima edizione hanno raccontato il loro percorso di stage all’interno della red - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca, UniMarconi: successo per la prima partecipazione alla Notte Europea - L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha partecipato per la prima volta alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025 – Progetto LEAF, l’iniziativa de ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive