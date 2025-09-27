Ricerca UniMarconi | successo per la prima partecipazione alla Notte Europea

(Adnkronos) – L’Università degli Studi Guglielmo Marconi ha partecipato per la prima volta alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici 2025 – Progetto LEAF, l’iniziativa della Commissione Europea che dal 2005 porta la scienza negli spazi pubblici di tutta Europa. Nella sede di via Paolo Emilio a Roma, UniMarconi ha aperto le porte a studenti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com