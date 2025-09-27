Ricerca Alfieri UniMarconi | Con Notte europea Università si apre al territorio

Periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Sono ormai diversi anni che l’Europa, e a cascata il Ministero dell’Università e della Ricerca, ci dicono che le funzioni dell’università sono tre: la didattica, quindi formare i funzionari e i dirigenti del futuro, la ricerca e la cosiddetta terza missione, cioè dimostrare che le scoperte scientifiche possono produrre un bene sociale qui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricerca - alfieri

ricerca alfieri unimarconi notteRicerca, Alfieri (UniMarconi): "Con Notte europea Università si apre al territorio" - “Sono ormai diversi anni che l’Europa, e a cascata il Ministero dell’Università e della Ricerca ... Secondo notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Alfieri Unimarconi Notte