Ricerca Alfieri UniMarconi | Con Notte europea Università si apre al territorio
(Adnkronos) – “Sono ormai diversi anni che l’Europa, e a cascata il Ministero dell’Università e della Ricerca, ci dicono che le funzioni dell’università sono tre: la didattica, quindi formare i funzionari e i dirigenti del futuro, la ricerca e la cosiddetta terza missione, cioè dimostrare che le scoperte scientifiche possono produrre un bene sociale qui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ricerca - alfieri
Lunedì 20 ottobre al Teatro Alfieri Torino è in programma “Luci in Sala”, una serata di spettacolo e solidarietà*. I biglietti sono disponibili qui: https://bit.ly/LuciInSala *Il ricavato sarà interamente devoluto a favore di una borsa di ricerca sull’osteosarcoma presso - facebook.com Vai su Facebook
Ricerca, Alfieri (UniMarconi): "Con Notte europea Università si apre al territorio" - “Sono ormai diversi anni che l’Europa, e a cascata il Ministero dell’Università e della Ricerca ... Secondo notizie.tiscali.it