Riccione capitale del tango | 200 ballerini da tutta Europa al Palazzo del Turismo
È iniziata ieri, al Palazzo del Turismo, la sesta edizione di “Romagna Portegna Marathon”, il grande raduno internazionale di tangueros e amici del tango argentino. Fino a domani, domenica 28 settembre, vedrà la partecipazione di tantissime coppie di ballerini provenienti dall’Italia e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
