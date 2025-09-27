Ricci sul treno per Gaza | Marche e Palestina è un voto per il mondo

Arriva alla stazione di Pesaro alle 18.18, con soli tre minuti di ritardo, che di questi tempi è oro colato, il "treno per la vittoria" di Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra. Bandiera della Palestina al collo, sorriso di chi respira aria di casa, Ricci scende dal treno accolto tra gli applausi di una quarantina di sostenitori, tra i quali molti candidati della coalizione. Un treno partito ieri mattina da San Benedetto, rinominato poi "un treno per Gaza ", tema su cui Ricci punta forte durante questi ultimi giorni. "Si vota per le Marche e per la Palestina – dice al megafono di fronte ai sostenitori riuniti all’ingresso della stazione e con al fianco il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricci sul treno per Gaza: "Marche e Palestina, è un voto per il mondo"

In questa notizia si parla di: ricci - treno

Le dormite in treno e i passaggi da fenomeno: Ricci raccontato da chi l'ha cresciuto a Empoli

Matteo Ricci chiude la campagna elettorale con "Un treno verso la vittoria"

Marche, l’ultimo miglio Ricci lo percorre in treno

Occhio alla Notizia. . ‘Un treno per Gaza’, l’ultima iniziativa elettorale di Matteo Ricci. L’arrivo del candidato del centrosinistra alla stazione di Pesaro - facebook.com Vai su Facebook

Ricci chiude sul treno, si vota per le Marche e per la Palestina. 'Acquaroli non dice una parola, non ci giriamo dall'altra parte' #ANSA - X Vai su X

Ricci sul treno per Gaza: "Marche e Palestina, è un voto per il mondo" - Il viaggio del candidato del centrosinistra da San Benedetto a Pesaro "I nostri avversari hanno una paura fottuta di perdere e fanno bene" . Come scrive ilrestodelcarlino.it

Ricci, 'Un treno per Gaza': "Acquaroli non ha detto una parola su Gaza. Noi riconosceremo lo Stato di Palestina nel primo consiglio regionale" - (ASI) "Il Presidente uscente, Acquaroli, è riuscito a non dire neanche una parola sulla tragedia di Gaza anzi ha detto che lui si occupa di altro, come se occuparsi di bambini, civili, giornalisti e d ... Come scrive agenziastampaitalia.it