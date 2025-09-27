Ricci illuso dal sondaggio farlocco

Swg smentisce una rilevazione sulle Marche che dava speranze al dem. Fdi presenta un esposto: «Fake news citate pure dalla Morani». Giuseppe Conte insiste: «È testa a testa». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ricci illuso dal sondaggio farlocco

Sondaggi:Ipsos; Acquaroli in vantaggio su Ricci di oltre 5 punti - Per le elezioni regionali nelle Marche, in programma il 28 e 29 settembre, il presidente uscente di centrodestra Francesco Acquaroli risulterebbe in vantaggio di oltre cinque punti sul principale ... Riporta ansa.it

Sondaggio Marche: Acquaroli (al 49,6%) è leggermente avanti su Ricci (al 47,5%) - Francesco Acquaroli (centrodestra) sarebbe al 49,6%, 2,1 punti percentuali avanti rispetto a Matteo Ricci (centrosinistra) che sarebbe al 47,5 per cento. ilsole24ore.com scrive